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Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

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Фото: twitter.com
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Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев. А по прилете в украинскую столицу бросила на асфальт кусок традиционного пирога, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.

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Как видно на кадрах, опубликованных израильским изданием Mako, израильских гостей встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью. Глава правительства Биньямин Нетаньяху, уже знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая просто бросила его на землю.

Издание Ynet уточняет, что проблемы начались еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев. По данным журналистов, Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер. После этого глава экипажа был вынужден обратиться к ней лично.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного полета», — сказал командир.

Это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Утром 19 августа он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. По словам израильского премьера, они планируют обсудить вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», в том числе создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Также политики почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре, где в 1941 году войсками нацистской Германии и украинскими коллаборационистами были массово казнены евреи и другие советские граждане и военнопленные. Всего было расстреляно более 100 тыс. человек.

Визит намечен на период с 18 по 20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.

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