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Савченко назвала Зеленского батькой

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Фото: TASS/Zuma
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что граждане Украины выбрали не демократию, а авторитаризм.

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По ее словам, люди сделали выбор в пользу одного человека, которому отдали 73% доверия и выбрали партию, которой дали 43% поддержки. При этом никто не разбирался в идеологической направленности политической силы и не изучал программу.

«Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придет и всё решит», — подчеркнула Савченко.

По словам бывшего депутата, оппозиции в стране больше нет, поэтому деятельность правящих политических сил должна находиться под контролем общественности.

«Теперь украинцы должны радоваться, если они получают больше комитетов, больше полноты власти, потому что, в принципе, мы получаем эту власть, как народ, если они наши слуги», — отметила Савченко.

10 августа главный редактор издания «NewsFront» Константин Кнырик рассказал, как украинцев обманули кандидатурой нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

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