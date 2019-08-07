Савченко выложила в сеть «эротичную» фотосессию

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко удивила украинцев необычной фотосессией. Об этом 7 августа сообщило издание «Главред».

На своей странице в Facebook она разместила фотографии, на которых она в зеленом платье позирует на пляже у Балтийского моря. По версии издания, таким образом она решила «отпраздновать» проигрыш на выборах в Верховную раду.

Пользователи сети начали активно комментировать пост, отметив «эротичный» образ Савченко. Многие также выразили удивление кардинальной сменой имиджа нардепа.

22 июля сообщалось, что Савченко на выборах в раду поддержали восемь человек.