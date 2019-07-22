Савченко на выборах в раду поддержали восемь человек

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко получила восемь голосов на досрочных выборах и не сможет попасть в парламент нового созыва. Об этом сообщает «Громадське ТВ» 22 июля.

Нардеп баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Савченко уверена, что в округе были «и запугивания, и подкуп», но обжаловать результаты не планирует.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп», — заявила она.

Победу в округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись в 21 июля. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов — 1404 представителей партий и 1680 самовыдвиженцев. На места по многомандатным округам претендовали 2747 кандидатов от 22 партий.

После обработки 44% лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с 42,34% голосов. Далее следуют партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,79%), «Европейская солидарность» экс-лидера страны Петра Порошенко (8,69%), «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,08%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,39%), пишет «РИА Новости».

По результатам обработки 100% протоколов с зарубежных участков выиграла «Европейская солидарность», набрав 29,55% голосов. У партии Зеленского — 28,13%.