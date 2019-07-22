ЦИК Украины обработала 100% протоколов с зарубежных участков

ЦИК Украины в понедельник, 22 июля, обработала все протоколы на выборах в Верховную раду с зарубежных участков. Победила партия «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко, ее поддержали 29,55% избирателей, сообщает «РИА Новости».

Следом идет партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» с 28,13%. Замыкает тройку лидеров с 19,67% «Голос», лидером которой является фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

На территории страны ЦИК к настоящему моменту обработал лишь 30,9% протоколов. «Слуга народа» взяла лидерство почти всех областях страны, за исключением Львовской, Донецкой и Луганской.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись накануне. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.