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Партия Зеленского лидирует почти во всех областях страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду лидирует во всех областях страны, за исключением Львовской, Донецкой и Луганской. Таковы данные ЦИК после обработки 30,9% протоколов.

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Так, в Донбассе лидером по числу голосов стала партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко, во Львовской области — партия «Голос», лидером которой является фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Также «Слуга народа» взяла лидерство и на зарубежных участках. После обработки 95,09% избирательных бюллетеней она набрала 29% голосов. Второе место взяла «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (28,8%), третьей стала «Голос» (19,03%).

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

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