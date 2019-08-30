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Оппозиционный депутат рады назвал «дикостью» формирование кабмина

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Фото: president.gov.ua
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал «дикостью» процедуру формирования кабинета министров, так как депутаты ничего не знают о людях, которые теперь занимают эти должности.

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По его словам, он представлял процедуру назначения иначе. На руках у депутатов не было ни единой биографии, чтобы выбирать. Кроме того, он заявил, что теперь не знает не только имена новых министров, но даже сами названия измененных ведомств.

«Я не мог себе представить, что может сложиться ситуация, при которой на должности будут одновременно назначать министров и при этом формировать новые министерства. Это какая-то дикость», — цитирует Волошина «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

Депутат считает, что назначения происходили лично от президента или главы его офиса. Также он заявил, что знаком с некоторыми людьми, так как учился с ними вместе в университете, однако это не дает представления о том, что они представляют из себя как специалисты.

29 августа Верховная рада Украины утвердила состав правительства, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Два министра сохранили свои должности: это глава минфина Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков. Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. Министерство образования и науки возглавила депутат от партии «Слуга народа» Анна Новосад.

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