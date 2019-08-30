Прямой эфир

Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Луценко

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Раде время: украинский парламент включается в работу на президента
Владимир Зеленский готовится менять страну при поддержке лояльных депутатов

Увольнение Луценко с должности поддержали 317 парламентариев. Голосование состоялось вечером в четверг, 29 августа.

Ранее в тот же день пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко написал заявление об отставке с поста на имя президента страны.

Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».

Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский предложил раде кандидата на пост генпрокурора
Луценко уйдет в отставку с началом работы нового состава Верховной рады

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019