Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Луценко

Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Увольнение Луценко с должности поддержали 317 парламентариев. Голосование состоялось вечером в четверг, 29 августа.

Ранее в тот же день пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко написал заявление об отставке с поста на имя президента страны.

Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».

Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку.