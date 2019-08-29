Зеленский предложил раде кандидата на пост генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Документ был опубликован на сайте парламента в четверг, 29 августа.

На пост главы Генпрокуратуры он предложил назначить заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.

«В соответствии с <…> Конституцией Украины Верховная рада Украины постановляет: дать согласие на назначение президентом Украины Рябошапки Руслана Георгиевича на должность генерального прокурора», — говорится в документе парламента.

Ранее в этот день Луценко написал заявление об отставке — он обещал сделать это с началом работы Верховной рады девятого созыва, то есть 29 августа.

По его словам, после написания документа он почувствовал облегчение, так как работа на этом посту отнимала у него много сил. Кресло генпрокурора Луценко занимал с 12 мая 2016 года.

Зеленский, в свою очередь, неоднократно вносил в Раду представление об увольнении Луценко, но парламент предыдущего созыва отказывался утверждать его отставку. Рябошапку президент также не раз называл среди кандидатов на пост главы генпрокуратуры, пишет «Газета.ру».

Руслан Рябошапка является заслуженным юристом Украины. Ранее он занимал руководящие посты в Минюсте, работал в Секретариате кабмина и Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Должность замруководителя офиса президента получил 25 мая 2019 года, пишет «Интерфакс».