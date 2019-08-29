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Зеленский подал в раду законопроект об импичменте президента

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, пишет в четверг, 29 августа, «Интерфакс».

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Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года и определен как неотложный. Пояснительная записка к законопроекту пока не опубликована.

12 июня спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента. 6 июня кабмин принял данный закон — его поддержали 279 парламентариев, тогда как необходимый минимум составляет 226 голосов.

Ранее парламент Украины отказался рассматривать закон об импичменте, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским. 4 июня сообщалось, что за включение документа в повестку работы парламента высказались лишь 110 депутатов.

Нежелание парламентариев рассматривать его законопроекты Зеленский назвал бунтом. По словам главы государства, парламент «не хочет работать».

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