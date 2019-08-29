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Зеленский внес в раду кандидатуру нового премьер-министра

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, передает телеканал NewsOne.

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Гончарук должен вступить в должность в течение сегодняшнего дня после отставки предыдущего кабинета министров. Согласно украинскому законодательству, правительство автоматически слагает с себя полномочия с началом работы Верховной рады нового созыва.

Стефанчук отметил, что рада утвердит нового премьера и состав кабинета министров одним голосованием.

«Это голосование пакетом, кроме двух министров, которых вносит президент Украины», — уточнил он.

Гончарук занимает пост замглавы офиса президента. По образованию юрист. Ранее работал руководящим партнером одной из украинских юридических компаний.

29 августа партия Зеленского «Слуга народа» создала в Верховной раде однопартийную коалицию, насчитывающую 254 депутата.

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