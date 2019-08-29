«Слуга народа» создала в раде однопартийную коалицию

В Верховной раде девятого созыва создана коалиция в составе одной фракции партии «Слуга народа». Коалиция насчитывает 254 депутата.

Коалиция депутатских фракций формируется «по результатам выборов и на основе согласования политических позиций», в ее состав входит большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть не менее 226 нардепов, пишет «РИА Новости».

При этом создание коалиции из парламентариев только одной партии не противоречит закону, так как фракция с большинством избранников от конституционного состава парламента приравнивается в правах с коалицией, пояснил член временного президиума Дмитрий Разумков.

«Зарегистрированная депутатская фракция «Слуга народа» насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной рады», — цитирует его «Интерфакс».

Торжественное заседание Верховной рады нового созыва состоялось 29 августа. Мероприятие открыл спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий, после чего депутаты принесли присягу на верность стране.

На заседании присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, а также приглашенные представители ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ и все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича. Мероприятие было закрытым для журналистов.

На первой сессии парламентариям предстоит рассмотреть 27 вопросов, в том числе назначение нового правительства, глав СБУ и Генпрокуратуры.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно результатам, «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, получив большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.