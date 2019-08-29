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СМИ сообщили о сохранении Аваковым поста главы МВД в новом кабмине Украины

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Фото: TASS/Zuma
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Украинская правда».

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По информации издания «Левый берег», Аваков останется как «временный министр». У него будут новые заместители, из числа которых и выберут главу МВД. Новое правительство сформируют в четверг.

Кроме того, партия «Слуга народа» выдвинула на пост генпрокурора Украины замглавы администрации президента Руслана Рябошапку, а на должность премьер-министра — другого замглавы офиса Алексея Гончарука, пишет ТАСС со ссылкой на депутата от политсилы Никиты Потураева.

«Иван Баканов — глава Службы безопасности Украины, Оксана Маркарова — министр финансов, Владимир Бородянский — министр будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту», — добавил он.

Ранее в четверг депутаты Верховной рады собрались на торжественное заседание по случаю начала работы парламента IX созыва. Народные избранники исполнили в сессионном зале государственный гимн, после чего приняли присягу на верность Украине.

Депутатам предстоит рассмотреть 27 вопросов, в частности создание фракций и группы, распределение комитетов, назначение нового правительства, главы СБУ, генерального прокурора, а также формирование временного президиума. Также ожидается выступление Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Согласно уже объявленным результатам, «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. Впервые в истории страны одна партия смогла получить большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

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