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Зеленский установил для Верховной рады «испытательный срок»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной раде нового созыва один год на то, чтобы она могла доказать эффективность своей работы. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

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«Не дай бог, чтобы вы вошли в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — цитирует информагентство украинского лидера.

Зеленский выразил надежду, что распускать парламент не придется, хотя и признался, что «уже знает, что распускать Верховную раду не так страшно».

По мнению президента, нынешняя рада так или иначе войдет в историю.

«Вы все можете попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, который воплотил всё, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк <...> прогулов, «кнопкодавства», — отметил он.

Ранее 29 августа Верховная рада девятого созыва приступила к работе: депутаты принесли присягу, затем последовала сессия парламента. Президентская партия «Слуга народа» создала в раде однопартийную коалицию. Глава государства внес на рассмотрение парламента несколько законопроектов и произвел ряд кадровых назначений.

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