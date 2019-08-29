Зеленский внес в раду проекты изменений в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию страны. Об этом говорится на сайте парламента 29 августа.

Так, предлагается уменьшить численный состав парламента и закрепить пропорциональную избирательную систему (ст. 76 и 77), а также внести изменения относительно уполномоченных лиц рады (ст. 85 и 101) и законодательной инициативы народа (ст. 93).

Кроме того, предлагается закрепить за главой государства полномочия назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Все инициативы определены президентом как неотложные, то есть будут рассматриваться депутатами вне очереди. Тексты законопроектов пока не опубликованы.

Накануне в пропрезидентской партии «Слуга народа» заявили, что готовят 465 инициатив по внесению изменений в основной закон страны. В частности, предложения касаются изменения регламента работы парламентариев и отмены депутатской неприкосновенности.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.