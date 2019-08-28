Партия «Слуга народа» подготовила 465 изменений в конституцию Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в конституцию страны. Об этом в среду, 28 августа, сообщил новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.

По его словам, сейчас обсуждается готовность инициатив и очередность их внесения в парламент. При этом в партии допускают, что многие инициативы не получат поддержки других нардепов.

«Это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление», — цитирует его «Громадське».

На данный момент решается, какие инициативы будут определены главой государства как приоритетные, после чего партия начнет формировать «перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная рада».

О внесении поправок в основной закон страны Стефанчук заявил 26 августа. По его словам, изменения будут касаться в том числе регламента работы депутатов рады и отмены депутатской неприкосновенности.

Однако для окончательного внесения поправок голосов только представителей «Слуги народа» недостаточно, поэтому в партии надеются на поддержку нардепов от «Голоса», «Европейской солидарности» и «Батькивщины».