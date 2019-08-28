СМИ узнали о допросе главы офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило Андрея Богдана, который возглавляет офис украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в среду, 28 августа.

«Он был в НАБУ (на допросе — Ред.)», — сказал собеседник издания.

По его информации, допрос прошел на минувшей недели по делу о возможном предложении ему $20 млн в качестве взятки, отмечает «Газета.ру».

Как рассказал сам Богдан в конце июля, эту сумму ему предлагали от имени главы администрации Киева Владимира Кличко. Взятку ему хотели дать якобы за то, чтобы киевский мэр не лишился своей должности, в свете того, что в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке градоначальника.

В ответ на это Кличко обратился в НАБУ, чтобы они возбудили дело по поводу этого публичного заявления. Мэр уже дал показания.