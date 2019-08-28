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Азаров возмутился распространению фашизма на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился распространению фашизма на Украине.

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В качестве примера он привел город Самбор, где во время Великой Отечественной войны нацистскими пособниками из ОУН–УПА (экстремистские организации, запрещены в России) были убиты несколько тысяч евреев, а теперь на массовой могиле открыли и освятили памятник националистам.

«Задумайтесь! На массовой могиле евреев поставили памятник их убийцам. А во время его освящения глава Украинской греко-католической церкви Святослав назвал убийц — «праведниками» и призвал почитать их и молиться за них!» — написал Азаров в своем Facebook в среду, 28 августа.

В заключение экс-премьер отметил, что «у подлости нет границ».

УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В марте на Украине членов УПА приравняли к ветеранам войны.

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