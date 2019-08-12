На Украине мужчине порезали одежду из-за российской символики

Украинские националисты напали на посетителя кафе и изрезали его рубашку с эмблемами российского флага. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в городе Хмельницкий. На кадрах видно, как группа радикалов подходит к посетителю кафе и задает ему вопросы по поводу одежды с нашивками в виде российского флага, герба, надписи «ОМОН», а также изображением серпа и молота.

Мужчина попытался объяснить, что при покупке не придал значения эмблемам, а сама рубашка привезена из Испании. Радикалы потребовали немедленно ее снять, однако тут же вытащили нож и разрезали одежду, избавившись от нашивок.

Спутницу мужчины такое поведение возмутило, она призвала националистов успокоиться и пойти купить новую рубашку.

«Зачем вы режете? Он что, голый должен идти?» — поинтересовалась она.

Сами националисты пообещали купить на замену сине-желтую футболку, а зрителей ролика призвали реагировать на подобные инциденты и не допускать появления российской символики.

Подобное агрессивное поведение некоторых граждан Украины уже не редкость. Год назад радикалы напали в Киеве на украинцев с российским флагом, а в начале августа украинские туристы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле.

Кроме того, ранее группу украинцев с детьми выгнали из гостиницы в Греции за агрессивное поведение по отношению к русским и демонстрацию флагов нацистских организаций.