Украинских националистов возмутил визит Даны Борисовой в Киев

Украинские националисты выразили возмущение недавним визитом российской ведущей Даны Борисовой в Киев, куда она приезжала на съемки телешоу «Пацанки» в качестве наставницы.

На своей странице в Instagram она выложила фотографии своего недавнего путешествия, в частности с центральной городской площади Независимости (укр. майдан Незалежності. – Ред.). В подписи к фото Борисова рассказала, что «безумно рада» снова оказаться в Киеве, где она когда-то прожила несколько месяцев. Однако не все так же, как телеведущая были рады ее визиту.

В комментариях к ее фотографиям некоторые украинские пользователи социальной сети развернули целую русофобскую компанию. Так, один из авторов выразил возмущение тем, что Борисову вообще пустили на территорию Украины, напомнив, что она посещала Крым после 2014 года.

«Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать», — написал peksymov.

«Тебе здесь не рады», — отметил пользователь salam_nop.

Визитом Борисовой возмутился и заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» Андрей Смолий, который потребовал от СБУ объяснений по поводу того, что «российскую пропагандистку» впустили на территорию Украины, пишет «Газета.ру».

13 июля сообщалось, что российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского националистического сайта «Миротворец» за, как было указано на портале, «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте с Украиной, который состоялся накануне.