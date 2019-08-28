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В Крыму высмеяли условие Волкера по возвращению России в G7

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Депутат крымского парламента Владислав Ганжара оценил заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы из Крыма.

«Американским политикам пора прекратить выдвигать нелепые условия. Независимо от того, какую позицию занимают определенные силы, мировое сообщество всё больше воспринимает Крым как неотъемлемую часть России», — сказал народный избранник, его слова приводит «РИА Новости» в среду, 28 августа.

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Как подчеркнул Ганжара, пять лет назад крымчане исправили «главную историческую ошибку», вернувшись в состав России.

«Решение крымского народа вернуться на свою историческую родину было определяющим, как бы это ни отрицали и пытались умолчать американские власти», — подытожил депутат.

Ранее в августе Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» напомнил, что Россию исключили из G8 в 2015 году из-за «аннексии Крыма». По его словам, он был бы рад видеть, как «всё возвращается обратно» — Россия возвращает полуостров Украине.

Однако, по итогам саммита «большой семерки» президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского коллегу Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.

Ранее Трамп также заявлял о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Тем не менее многие страны «семерки» назвали урегулирование ситуации на Украине условием для возвращения РФ в формат G8.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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