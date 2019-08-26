Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки».

«Приглашу ли я его (Путина. — Ред.)? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него», — цитирует его «РИА Новости».

Трамп отметил, что «это сложный вопрос для него (Путина), он гордый человек».

Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России.

«Я не учитываю политические соображения (в вопросе приглашения РФ на саммит G7 в 2020 году). Я выиграл одни выборы, опросы показывают, что я могу выиграть следующие выборы, и я предпринимаю такие шаги, которые являются правильными», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, повлияет ли приглашение России на следующий саммит G7 на его шансы на переизбрание.

20 августа Трамп впервые заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.