Прямой эфир

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки».

«Приглашу ли я его (Путина. — Ред.)? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него», — цитирует его «РИА Новости».

Трамп отметил, что «это сложный вопрос для него (Путина), он гордый человек».

Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России.

«Я не учитываю политические соображения (в вопросе приглашения РФ на саммит G7 в 2020 году). Я выиграл одни выборы, опросы показывают, что я могу выиграть следующие выборы, и я предпринимаю такие шаги, которые являются правильными», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, повлияет ли приглашение России на следующий саммит G7 на его шансы на переизбрание.

20 августа Трамп впервые заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о ведущейся работе по возвращению России в G8
СМИ рассказали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019