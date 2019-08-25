СМИ рассказали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России, пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Во время субботнего ужина после открытия саммита Трамп настаивал на возвращении России в объединение, однако полную поддержку в этом вопросе американскому президенту выразил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку, пишет издание.

Нейтральную позицию во время обсуждения занял премьер Японии Синдзо Абэ, а остальные лидеры «семерки» — канцлер Германии Ангела Меркель, премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон, а также президент Франции Эммануэль Макрон выступили против возвращения России.

Кроме того, решительно протестовал по данному поводу глава Евросовета Дональд Туск.

«На этом моменте <...> обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы [G7] оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий», — отметил неназванный европейский дипломат.

По его словам, Трамп при этом настаивал, что Россия необходима для обсуждения таких вопросов как Иран, КНДР и Сирия.

Guardian отмечает, что по неизвестным причинам после ужина была отменена церемония фотографирования лидеров G7.

Сам Трамп по итогам первого дня саммита написал в Twitter, что ужин прошел очень хорошо, и лидерам удалось достигнуть прогресса.

Саммита в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.