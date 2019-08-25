Меркель озвучила позицию лидеров G7 по возвращению России

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G7 в Биаррице рассказала, как лидеры «большой семерки» относятся к возвращении России в состав клуба. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 25 августа.

По словам политика, в ходе обсуждения России и Украины «были общие и различные оценки». Она подчеркнула, что все члены «большой семерки» поддержали позицию Берлина, который ожидает прогресса в реализации Минских соглашений, после которого и можно говорить о возвращении Москвы в клуб.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом.