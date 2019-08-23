Саммит с усами: Париж подтвердил желание восстановить формат G8

Лидеры стран «большой семерки» обсудят на стартующем 24 августа во французском Биаррице саммите тему участия России в этом формате. «Известиям» сообщили об этом в Елисейском дворце, подчеркнув, что речь пойдёт о восстановлении механизма «восьмерки». При этом часть стран G7 говорят о том, что без решения украинского кризиса Москва в закрытый клуб вернуться не сможет. Ведь именно из-за конфликта на Украине ее исключили оттуда в 2014 году. Для Москвы формат G8 больше не приоритет. Если раньше он был способом интегрироваться в западное сообщество, то теперь трансформировался просто еще в одну площадку для взаимодействия с ведущими мировыми державами.

Два на два

Французское руководство всерьез рассматривает вопрос возвращения к взаимодействию России и «Большой семёрки». Об этом «Известиям» сообщили в резиденции президента Франции.

— Подтверждаем эту информацию. В понедельник президент [Эммануэль Макрон] встретился с господином Путиным в Брегансоне, а на следующий день переговорил по телефону со своим американским коллегой. Президент США публично высказался за то, чтобы Россия снова присоединилась к формату G8. Французский лидер услышал это предложение и очень серьезно его рассматривает, — сказала «Известиям» пресс-атташе Елисейского дворца. — Встречаясь с журналистами, он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия — стратегически важный собеседник и надежный партнер в вопросах безопасности.

На вопрос, о восстановлении какого формата пойдет речь — G7+1 или G8, — представитель французского президента уточнила, что на повестке стоит перезапуск «большой восьмерки».

С-1 Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Брегансоне, Франция, 19 августа 2019 года Фото: REUTERS/Gerard Julien

Тема возвращения России в формат, из которого ее исключили в 2014 году из-за событий на Украине, вновь возникла в СМИ за несколько дней до саммита. Импульс ей придал американский лидер Дональд Трамп, который «был бы расположен к тому, чтобы благосклонно отнестись» к возобновлению формата G8. По его словам, «многие вещи, о которых говорят лидеры формата, связаны с Россией». С таким заявлением президент США выступил уже не в первый раз — год назад накануне саммита G7 в Канаде он провозгласил, что Москва «должна быть за столом переговоров». Правда, с оговоркой о том, что итоговое решение остается за остальными странами формата. Тогда лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии Вашингтон не поддержали, и тема российского возвращения быстро сошла на нет.

В 2019 году оснований обсуждать ее стало гораздо больше. Через два дня после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что во время телефонного разговора Трамп и Макрон решили: участие Москвы в саммите 2020 года в Штатах было бы целесообразным , причем эту идею высказал французский лидер. Однако всё оказалось не так просто: как позднее сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова французского дипломатического источника, восстановление G8 с участием России будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Другие лидеры «семерки» — в частности, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель — об идее вернуться к расширенному формату с участием Москвы высказались куда более критично . В качестве довода британский лидер привел инцидент с отравлением в Солсбери, «продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где». Глава германского правительства считает, что всё упирается в выполнение Минских договоренностей. Италия, которая накануне саммита столкнулась с отставкой своего премьера, Канада и Япония эту идею никак не прокомментировали. Хотя источники японских СМИ утверждают, что Токио готов обсудить этот вопрос на предстоящем саммите.

C-3 Ангела Меркель и Борис Джонсон на официальной встрече в Берлине, 21 августа 2019 года Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Таким образом, возобновление формата G8 упирается в разрешение кризиса в Донбассе. Владимир Зеленский, президент Украины, не связанной с «Группой семи», на своей странице в Facebook заявил, что «серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии» стало бы «возвращение» Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение заключенных в России украинцев.

А нужно ли это России?

В Москве перспективы восстановления «восьмерки» с ее участием комментируют сдержанно. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России знают о настроениях двух участников G7 (Франции и США), однако теперь «нужно узнать о настроениях остальных» . По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, эти обсуждения надо перенести «из публично-развлекательной в профессиональную сферу».

В экспертном сообществе отмечают: сейчас участие Москвы больше нужно странам «семерки», нежели России. Как пояснил «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв, для РФ G7 больше не является «предметом экзистенциального выбора», с кем быть — с Западом или Востоком. Теперь это скорее еще один инструмент влияния на мировую политику и систематические контакты с лидерами ведущих держав, отметил эксперт.

— В этом контексте возвращение к G8 — вопрос переговоров, а не предварительных размышлений о его реализуемости, — подчеркнул политолог.

C-2 Последний раз Россия принимала участие в саммите G8 в 2013 году. На фото - представители стран-участниц на групповом фотоколле в Эннискиллене, Северная Ирландия, 18 июня 2013 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Yin Gang

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов считает, что возобновление формата вполне реально — стоит хотя бы посмотреть на опыт Совета Европы, когда спустя пять лет бескомпромиссной борьбы на полях Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) из-за той же ситуации на Украине российскую делегацию все же восстановили в правах.

— При наличии определенных обстоятельств и политической воли можно всё, — подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт. — Наиболее жесткую позицию занимают Великобритания и Канада, но их, если что, убедят. Почему Западу нужно участие Москвы? Оно связано с желанием «оттянуть» Россию от Китая, который в западном мире воспринимают как угрозу.

При этом, по словам эксперта, «восьмерка» — это формат той эпохи, когда Россия хотела быть частью западного мира, сейчас же ситуация изменилась и интеграция с ним больше не является задачей, подытожил эксперт.

Если говорить о G7 как об узком клубе влиятельных глобальных держав, то вполне логичным было бы рассуждать о включении в него Индии и Китая: по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Дели и Пекин имеют все необходимые для этого основания. Более широкий взгляд на ситуацию позволил бы России в случае возвращения избежать ловушки «семь против одного», подчеркнул сенатор.

C-4 Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества, Циндао, Китай, 9 июня 2018 года Фото: twitter.com/narendramodi

— Вопрос включения Индии и Китая обсуждается уже не первый год. По формальным признакам эти страны могли бы претендовать на место в расширенном составе G7, — сказал «Известиям» программный директор РСМД и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Однако речь здесь идет не только о промышленно развитых государствах «семерки», но о странах, которые составляют западное сообщество и так или иначе являются ближайшими союзниками или партнерами Соединенных Штатов.

Учитывая, что Индия долгое время оставалась в стороне от глобальных вопросов безопасности, а Китай сегодня рассматривают не как реального кандидата, но как растущую угрозу, тема расширения G7 в их пользу на повестке дня не стоит, подытожил эксперт.