Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «возможно наверняка» будет приглашен на следующий саммит G7. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет Bloomberg.

Вместе с тем, Трамп отметил, что не знает, вернется ли Россия к формату. При этом он подтвердил, что лидеры страны G7 обсуждали возможное возвращение страны в клуб.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возобновления формата G8, отметив, что для этого прежде всего необходима заинтересованность России.

В Кремле в ответ заметил, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.