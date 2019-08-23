В США назвали условие возвращения России в G8

Для обсуждения вопроса возможного возвращения России в «большую восьмерку» (G8) необходима в первую очередь заинтересованность в этом самой Москвы. Такое мнение 22 августа высказал представитель Белого дома.

По его словам, вопрос о переходе от формата G7 к объединению с участием российской стороны подняла Франция, однако сама Россия не выражала стремления возвращаться в объединение.

«Так что вопрос вполне может быть поднят (на саммите), но они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении. Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это», — цитирует неназванного чиновника «РИА Новости».

В то же время в американской администрации отметили, что лидеры «семерки» на стартующем 24 августа саммите во французском Биаррице не будут голосовать по теме возвращения России.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы.

Кроме того, аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

В то же время в Кремле отметили, что Россия не ставит себе самоцелью контакты в формате «восьмерки».

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время формат G8 больше не является приоритетным для России. Если раньше он был способом интегрироваться в западное сообщество, то теперь трансформировался просто в еще одну площадку для взаимодействия с ведущими мировыми державами.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.