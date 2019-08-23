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Эксперты оценили пользу для России от возможного возвращения в G8

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Фото: Global Look Press/Michael Baucher, via www.imago-i/www.imago-images.de
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Возвращение России и превращение G7 в «большую восьмерку» обсудят лидеры стран этого международного клуба. Об этом «Известиям» рассказали в резиденции президента Франции, которая принимает саммит.

«Встречаясь с журналистами, он (президент Франции Эммануэль Макрон) подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия — стратегически важный собеседник и надежный партнер в вопросах безопасности», — сообщили в Елисейском дворце.

При этом часть стран G7 говорит о том, что возобновление формата G8 упирается в разрешение кризиса в Донбассе, и от решения украинского кризиса зависит, вернется ли Москва в закрытый клуб.

Эксперты считают, что сейчас Россия нужна странам «большой семерки» больше, чем они ей. В частности, это связано с желанием «оттянуть» Россию от Китая, который в западном мире воспринимают как угрозу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Саммит с усами: Париж подтвердил желание восстановить формат G8

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