Лидеры G7 согласились с недопустимостью обладания Ираном ядерным оружием

Лидеры G7 на саммите Группы семи согласились, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Об этом сообщил NHK в воскресенье, 25 августа.

По словам представителей правительства Японии, премьер-министр Синдзо Абэ выразил намерение продолжать дипломатические усилия по решению иранской проблемы и обещал способствовать мирному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана. Тогда Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной сферы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Через год Иран уведомил участников о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.