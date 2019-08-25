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СМИ узнали о прибытии делегации из Ирана в Биарриц на саммит G7

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Фото: Global Look Press/Gao Jing
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Иранская делегация прибыла во французский Биарриц для участия в работе саммита «большой семерки» (G7). Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на AFP.

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Самолет с представителями исламской республики совершил посадку в аэропорту Биаррица. Иран будет представлять министр иностранных дел страны Мохаммад Джвавад Зариф, они прибыл во Францию по приглашению своего французского коллеги, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.

Он также отметил, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.

Ранее в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон изложил своему американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). После этого лидеры стран — участниц G7 поручили Макрону обратиться к Ирану по итогам саммита, в ходе которого обсуждалось, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Согласно СВПД, заключенному Ираном с США и странами-посредниками (Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией) летом 2015 года, исламская республика отказывалась от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В 2018 году США вышли из договора и вернули санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран уведомил участников о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

22 августа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки.

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