Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать ограниченные объемы нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил своему американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом в субботу, 24 августа, рассказало агентство Bloomberg.

Ирану, в соответствии с планом, должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на соблюдение СВПД, снижению напряженности в Персидском заливе и возвращению к переговорам в сфере разработки ракет.

В агентстве уверены, что Трамп откажется от этих инициатив, поскольку он всегда высказывался против уступок Ирану.

Согласно СВПД, заключенному с США и странами-посредниками (Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией) летом 2015 года, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В 2018 году США вышли из договора и вернули санкции в отношении Ирана.

22 августа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки.