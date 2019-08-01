ЕС рубят, щепки летят: Евросоюз сократил до минимума полеты в Иран

Из всех авиакомпаний Евросоюза рейсы в Иран сохранил только концерн Lufthansa — его немецкое и австрийское отделения, выяснили «Известия». Лайнеры летают в Тегеран с 1956 года, и компания не собирается эту практику менять . В Lufthansa также отметили, что благодаря прекращению полетов других перевозчиков в Иран спрос на это направление растет. В Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) «Известиям» пояснили: запрета как такового не было и нет. Но в Госдепартаменте подтвердили, что сотрудничают с европейскими коллегами с целью ограничить влияние исламской республики в мире . И добавили: тех, кто нарушает предписание Вашингтона, ждут вторичные санкции.

Не трус, но боюсь

Несмотря на постоянные обещания Евросоюза не поддаваться санкционному давлению Штатов (вспомнить хотя бы прошедшие 28 июля переговоры ЕС и Ирана, где стороны условились продолжать конструктивное сотрудничество и запуск механизма взаимных расчетов Instex), практически все авиакомпании Евросоюза, включая национальных перевозчиков, прекратили полеты в Тегеран.

Постепенно открывать для себя иранское направление европейские авиакомпании начали после вступления в силу ядерной сделки. С 2016 по 2018 год ежедневные прямые рейсы связывали Тегеран с крупнейшими столицами и курортами Европы — Римом, Парижем, Лондоном, Барселоной, Афинами и так далее. Всего более 20 направлений , их обслуживали восемь авиакомпаний, включая таких крупнейших игроков континента, как KLM, Alitalia, Air France, British Airways и Aegean.

Однако в сентябре прошлого года — через месяц после вступления в силу первого пакета американских санкций — все перечисленные компании прекратили полеты в Иран. При этом ни один перевозчик не указывает в качестве причины рестрикции против исламской республики. Так, британский флагманский перевозчик пожаловался на нерентабельность направления, французы — на низкую заполняемость салонов.

British Авиалайнеры British Airlines в аэропорту Хитроу, Великобритания Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Их заявления опровергает тот факт, что спрос на полеты из Ирана в Европу с пересадками в неевропейских странах остается по-прежнему высоким. Ранее турецкое издание Daily Sabah сообщало, что Turkish Airlines с осени прошлого года наблюдает 20-процентное увеличение пассажиропотока на трансферных рейсах из Ирана в ЕС через Стамбул.

В выигрыше и арабские игроки — Flydubai, действующая через крупнейший региональный хаб в ОАЭ, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways.

Версию о сокращении рентабельности полетов отвергли и в Lufthansa. Там, напротив, наблюдают умеренное развитие спроса на рейсы в Тегеран, заявили «Известиям» в компании. При этом честно признали: это прямой результат того, что несколько европейских авиакомпаний в последние месяцы сократили или полностью прекратили полеты в исламскую республику.

— Lufthansa выполняет ежедневные полеты между Франкфуртом-на-Майне и Тегераном, а Austrian Airlines также ежедневно связывает иранскую столицу с Веной. Мы не планируем сокращать текущее расписание рейсов , — сообщили «Известиям» в авиакомпании.

Там не без гордости отметили, что первый рейс Lufthansa в Иран состоялся 12 сентября 1956 года, и с тех пор немецкий флагман не прекращал полеты в республику. Австрийская «дочка» концерна начала выполнять рейсы в Иран 18 марта 1984 года, через пять лет после исламской революции.

В компании, однако, отвергли подозрения, будто бы США оказывали на Европу давление с целью прекратить авиасообщение с Ираном.

— Решение о сокращении рейсов (до осени 2018 года немецкий перевозчик летал также и из Берлина. — «Известия») было принято по коммерческим причинам. В авиационной отрасли распространена практика анализа маршрутов на постоянной основе и при необходимости корректировки предложения по их результатам, — резюмировали в компании.

Стоит отметить, что на официальном сайте цены на перелет из Франкфурта-на-Майне в Тегеран до конца лета колеблются в районе 128–130 тыс. рублей за билет в одну сторону. Путешествие займет пять часов. Из Вены — 82 тыс. рублей.

В то время как турецкая Pegasus Airlines за перелет просит 20 тыс. рублей, а продлится он всего на два часа дольше. Для иранцев, живущих под санкциями, цена билета, очевидно, остается принципиальным фактором. Поэтому, говоря о том, что наблюдается рост в бронированиях, немцы, возможно, лукавят.

Lufthansa Самолет авиакомпании Lufthansa Boeing 747-830, аэропорт Франкфурта Фото: Global Look Press/imago/Rüdiger

Если сравнить заполняемость двух рейсов — немецкого и турецкого на случайную дату — 12 августа, мы увидим, что на борту первого не забронировано ни одно кресло. У турецкого ситуация не сильно, но лучше — на момент написания статьи забронировано 18 мест из 206.

Все эти слагаемые говорят как минимум о том, что направление для ФРГ и Австрии не сильно выгодно и, вероятнее всего, необходимо именно с политической точки зрения.

Ведь если Берлин и Вена в одночасье решат порвать контакты с Ираном, тем самым, по сути, полностью разорвав авиасообщение ЕС с исламской республикой, это прямо покажет, что все усилия союза по сохранению ядерной сделки — пустые сотрясения воздуха.

Их бьют, они летают

Помимо прекращения полетов в Тегеран европейские аэропорты перестали принимать у себя борты двух крупнейших иранских фирм — частной Mahan Air (свыше 20% перевозок в/из Ирана) и национального флагмана Iran Air (15% перевозок). Обе находятся под санкциями США . 23 июля Федеральный офис по контролю за иностранными активами (OFAC) еще раз предостерег своих союзников от участия в любых сделках с иранскими авиакомпаниями. Причина — транспортировка грузов в Дамаск, сотрудничество с сирийским президентом Башаром Асадом и поддержка Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До конца лета, судя по агрегаторам Skyscanner и Aviasales, у иранских авиалиний не значится ни одного рейса в страны ЕС.

В Европейском агентстве воздушной безопасности в ответ на попытку корреспондента «Известий» узнать, в чем причина запрета, отказались комментировать этот вопрос. Там также не смогли подтвердить версию о том, что существует общеевропейское эмбарго на полеты в Иран.

— Наше агентство несет ответственность за безопасность гражданской авиации и не зависит от политического или экономического влияния во всех наших действиях по обеспечению безопасности полетов, — пояснили в ведомстве.

Mahan Air Cамолет авиакомпании Mahan Air Airbus A340-600 Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

А в Госдепартаменте США заявили «Известиям», что «сотрудничают с европейскими союзниками и партнерами в противодействии иранской угрозе и вредному влиянию».

— Авиакомпании, выполняющие рейсы в Иран, должны проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что они не будут совершать сделки с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями, — подчеркнули в ведомстве. — Использование таких компаний, как Mahan Air, со стороны властей Ирана угрожает региональной стабильности, свободной и открытой авиации. Поэтому правительство США ввело санкции против этой организации еще в 2011 году, — напомнили в Госдепе.

Там также подчеркнули: каждая страна, которая разрешает иранским компаниям, находящимся под санкциями, летать в свои аэропорты, должна знать — она сама рискует подвергнуться ограничениям со стороны США.

О серьезности намерений Вашингтона лучше всего говорит случай, произошедший в декабре прошлого года с Boeing 737 норвежского лоукостера Norwegian. Самолет летел из Дубая в Осло, но из-за внезапной поломки был вынужден сесть в Иране. Пассажиров отправили в Норвегию окольными путями, а необходимую запчасть для починки судна не могли доставить целый месяц — согласовывали, а можно ли прислать в Иран, находящийся под санкциями, деталь самолета.