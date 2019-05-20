Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год

Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год . Об этом «Известиям» заявили эксперты в области ядерной физики. Так, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне пояснили, что запасов урана, которые, согласно докладу МАГАТЭ, сегодня есть у исламской республики, вполне достаточно для создания собственной бомбы . Но одной лишь химической составляющей недостаточно — необходимы детонаторы и компактная оболочка, уточнили в ПИР-центре. Всего этого, подчеркивают эксперты, у иранцев пока нет. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что Россия не позволит Ирану завладеть ядерным оружием. Сотрудничество наших стран развивается исключительно в сфере мирной энергетики , подчеркнул сенатор.

Персидский год

Согласно последнему отчету МАГАТЭ по Ирану, проведенному в феврале, общие запасы урана в стране составляют 202,8 кг. Причем доля урана, обогащенного до 3,67% (такой лимит, установленный «ядерной сделкой», считается достаточным для использования в мирных целях на реакторах АЭС), в общем объеме достигает 149,4 кг. Для обогащения урана исламская республика использует центрифуги на заводах в Натанзе и Фордо. МАГАТЭ подчеркивает, что все иранские объекты ядерной промышленности находятся под строгим контролем экспертов организации, которых по всей стране более 4500 человек.

ирак Противовоздушные орудия охраняют Натанзский ядерный завод Фото: commons.wikimedia.org

Как уточнил в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне Игорь Голутвин, для создания бомбы уран необходимо обогатить минимум до 90%. Имеющихся у Ирана промышленных мощностей и запасов урана для этого вполне достаточно , подчеркнул эксперт.

— Есть более быстрые пути для создания бомбы. Необязательно использовать уран — может подойти и плутоний. Однако запасов этого элемента, насколько мне известно, у Ирана сейчас нет, — пояснил ученый.

По мнению инженера-физика, эксперта Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского, Иран может использовать для создания бомбы не только уран или плутоний, но и отработанное топливо с уже действующих АЭС .

— Конечно, вещество получится намного более низкого качества. И сама боеголовка будет не такая компактная. Но в таком случае Иран может создать атомную бомбу менее чем за год. В любой продвинутой лаборатории европейского университета на это уйдет несколько недель при наличии материала. Если у страны есть достаточное количество мощностей — я имею в виду центрифуги, — никакой проблемы для запуска ядерного проекта за год нет , — заключил эксперт.

Он также пояснил, что для создания одной атомной бомбы масса обогащенного урана должна быть более 50 кг. При этом вещество должно быть в твердом состоянии. Кроме того, создание боеголовки зависит не только от технических возможностей.

— Ядерное устройство состоит не только из начинки. Там требуется много всего — начиная от детонатора и заканчивая собственно оболочкой. И я очень надеюсь, что к этим технологиям у иранцев нет доступа, — поделился ученый.

Разбогатеть на обогащенном

Судьба иранского ядерного проекта будет зависеть и от того, кто продолжит поставлять республике сырье для обогащения урана в промышленных масштабах , подчеркнул Игорь Голутвин.

Стоит напомнить, что рядом с Ираном находится Казахстан, занимающий второе место в мире по количеству урана и первое — по объемам его добычи : в стране сосредоточено 11,81% мировых запасов. В феврале 2017 года глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что его страна собирается в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 т уранового концентрата . Председатель правления национальной компании «Казатомпром» Галымжан Пирматов в декабре 2018 года сообщал о продлении контракта на поставки урана в Иран до 2020 года — при условии, что страны — гаранты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволят это сделать.

Казахстанские амбиции на мировом урановом рынке не стоит недооценивать — уже в августе страна запустит Всемирный банк низкообогащенного урана, где под контролем МАГАТЭ будет храниться до 90 т запасов этого вещества в качестве мирового резерва. Предполагается, что топливо для использования на АЭС будут закупать и соседние государства. При этом казахстанская сторона подчеркивает: уран можно использовать только в мирных целях. США до сих пор не оказывали существенного влияния на Казахстан с тем, чтобы тот прекратил поставки в Иран. Однако, как показывает практика, это лишь дело времени — если в Тегеране решат увеличить закупки низкообогащенного урана, вряд ли это обрадует Вашингтон.

Еще в 2012 году Израиль обозначил, что 240 кг урана, обогащенного до 20%, — это «красная линия», пересечение которой вызовет воздушный удар по иранским целям, напомнил в беседе с «Известиями» эксперт ПИР-центра, директор программы «Россия и ядерное нераспространение» Адлан Маргоев.

У еврейского государства есть опыт устранения «неугодных» ядерных объектов. В 1981 году в ходе операции «Опера» израильские истребители безнаказанно уничтожили АЭС «Осирак» в Ираке. В 2007 году агенты МОССАДа взломали компьютеры представителя Сирийского атомного агентства в Вене и узнали о строящемся ядерном реакторе в Дейр-эз-Зоре. Как позднее писал в своих мемуарах экс-президент США Джордж Буш, тогдашний премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт просил у него помощи в бомбардировках сирийских объектов. Буш-младший не согласился, однако заявил, что не будет мешать израильтянам. В итоге в сентябре 2007 года ВВС еврейского государства полностью уничтожили реактор.

Сам Израиль, согласно оценкам СИПРИ, уже к 2010 году накопил 0,8 т плутония, что хватило бы для производства 100–200 ядерных боеголовок. К тому же это единственная страна в регионе, не принимающая конвенцию по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

Исключительно мирный атом

Однако создавать бомбу в Иране пока никто особо не торопится. По крайней мере официально.

— Есть фетва верховного лидера исламской республики Али Хаменеи от 2013 года. В ней он объявил, что атомная бомба противоречит нормам ислама и страна не будет производить ее ни в коем случае, — пояснил Адлан Маргоев. — Все 14 проверок МАГАТЭ доказали, что у Ирана нет ядерного оружия. Страна подробно просматривается, и все спутниковые изображения подтвердили отсутствие какой-либо деятельности.

иран Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

При этом эксперт отметил, что существующих у Ирана мощностей вполне достаточно для создания бомбы.

— Для одной боеголовки хватит и 8 кг плутония или 25 кг урана. А насчет отработанного топлива с АЭС, в том числе с сооружаемого по российскому проекту «Бушера», — это невозможно. Потому что в условиях оговорено: Россия возвращает отработанное ядерное топливо обратно. Ни на одном из этапов доступа к нему у Ирана нет. Даже если бы и была такая возможность, иранцы не смогли бы сделать это незаметно, — резюмировал эксперт.

В посольстве Ирана отказались предоставить оперативный комментарий по запросу «Известий». Однако, подтверждая слова ученого, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва не позволит Ирану овладеть ядерным оружием.

— Мы всячески поддерживаем готовность исламской республики сохранять режим договора о нераспространении ядерного оружия. Мы продолжаем развивать свое сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома, именно мирного атома, — сообщил «Известиям» сенатор. — Все 14 проверок МАГАТЭ подтвердили полное сворачивание всех аспектов ядерной программы, которые могли бы иметь военный характер и вести к созданию бомбы. Поэтому все домыслы об этом — от лукавого.

Первоисточником этих домыслов, по мнению политика, выступают в первую очередь США и силы, поддержавшие выход последних из СВПД. Для них главное — показать, что с Ираном договариваться невозможно, пояснил парламентарий.

иран Министры иностранных дел Франции, Германии, Европейского союза, Ирана, Соединенного Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты на съезде по ядерной программе Ирана, целью которой было признать право Тегерана вести мирную ядерную деятельность commons.wikimedia.org

«Ядерная сделка», обязавшая Иран свернуть свои атомные разработки в обмен на снятие или облегчение санкций против исламской республики, была заключена в июле 2015 года. США вышли из договора в мае прошлого года, мотивируя это тем, что Тегеран втайне продолжает вести разработки. В мае 2019-го иранский президент Хасан Роухани выдвинул ультиматум — оставшиеся гаранты СВПД в течение 60 дней должны доказать, что сделка для них не пустое слово, и не подчиниться новым санкциям США. В противном случае Иран выйдет из договора.