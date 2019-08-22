Иран согласился работать над предложениями Франции по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Reuters.

«Предложения на столе, и мы будем над ними работать», — отметил Зариф.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо разработать «механизм компенсации», который позволит иранскому народу жить лучше. При этом французский лидер отметил, что в ответ Тегеран должен гарантировать полное соблюдение условий сделки.

В июле Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики. Через год Иран уведомил участников о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, ИРИ обязалась в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.