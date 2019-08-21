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Роухани предостерег от попыток обнулить экспорт иранской нефти

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В случае попыток довести экспорт иранской нефти до нуля нельзя будет рассчитывать на прежнюю безопасность морских путей. Об этом в среду, 21 августа, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

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«Мировые силы знают, что в случае полных нефтяных санкций (против Ирана — ред.) и доведения экспорта нефти Ирана до нуля международные морские маршруты не будут так же безопасны, как прежде», — цитирует Роухани «РИА Новости».

Хаменеи в свою очередь, потребовал от правительства Ирана решить проблему зависимости страны от нефтяных доходов.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения условий ядерной сделки. В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики.

19 июля спецназ Ирана задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Утверждалось, что судно нарушило международные правила. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) сообщили, что сопроводили танкер до берега для проведения некоторых проверок.

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