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США добиваются ужесточения давления на Иран

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Фото: TASS/Zuma
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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал мировое сообщество ужесточить давление на Иран, поскольку эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану может истечь уже в будущем году. Об этом он заявил во вторник, 20 августа, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

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«Времени становится всё меньше для того, чтобы ограничить возможности Ирана по поддержке терроризма», — цитирует Помпео ТАСС.

Он добавил, что для решения этой проблемы США и Польша запустили так называемый «Варшавский процесс», нацеленный на созыв заседания на уровне министров с целью содействия миру и безопасности на Ближнем Востоке.

Процесс предусматривает создание рабочих групп по вопросам транспортной и энергетической безопасности, правам человека, проблемам нераспространения терроризма и по гуманитарным вопросам и беженцам. Россия не участвует в этом процессе, поскольку считает его подход односторонним.

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Американское правительство 31 июля 2019 года ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с Зарифом несмотря на санкции США.

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