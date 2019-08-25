Пушков оценил планы пригласить Путина на следующий G7

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на возможное возвращение России в «большую семерку».

«Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска (глава Евросовета Дональд Туск. — Ред.) пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно», — написал парламентарий в своем Twitter в воскресенье, 25 августа.

Как отметил Пушков, в 2020-м Туска в ЕС уже не будет. В связи с этим сенатор не удивился, что в странах «семерки» эту идею оставили без внимания.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «наверняка» будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом.