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Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

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Фото: REUTERS/Pool/Dylan Martinez
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Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.

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Вместе с тем говорить о преобразовании формата в G8 с возвращением Москвы пока рано, отметил он.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «наверняка» будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возобновления формата G8, отметив, что для этого прежде всего необходима заинтересованность России. В Кремле в ответ заметили, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

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