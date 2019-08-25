Трамп заявил о ведущейся работе по возвращению России в G8

Возвращение Российской Федерации к формату «большой восьмерки» (G8) будет носить положительный характер. Об этом в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице, передает 25 августа ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, среди лидеров «большой семерки» есть согласные с присоединением Москвы к объединению. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, дискуссии продолжаются, отметил глава Белого дома.

Работа над присоединением России к «большой восьмерке» продолжается, добавил американский лидер.

Ранее лидеры стран G7 выступили за повышение взаимодействия с Россией.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «наверняка» будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возобновления формата G8, отметив, что для этого прежде всего необходима заинтересованность России. В Кремле в ответ заметили, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «Большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом.