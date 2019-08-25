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Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

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Представитель японского правительства рассказал журналистам, что лидеры G7 обсудили данный вопрос, но содержание дискуссии оглашаться не будет.

При этом президент США Дональд Трамп по итогам встречи с другими лидерами отметил в Twitter, что переговоры прошли хорошо и «есть прогресс».

Ранее сообщалось, что на G7 будут обсуждаться темы взаимоотношений с РФ, Сирия, Украина, Иран и Ближний Восток.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возобновления формата G8.

В Кремле в ответ заметил, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

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