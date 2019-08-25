Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Представитель японского правительства рассказал журналистам, что лидеры G7 обсудили данный вопрос, но содержание дискуссии оглашаться не будет.

При этом президент США Дональд Трамп по итогам встречи с другими лидерами отметил в Twitter, что переговоры прошли хорошо и «есть прогресс».

Ранее сообщалось, что на G7 будут обсуждаться темы взаимоотношений с РФ, Сирия, Украина, Иран и Ближний Восток.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возобновления формата G8.

В Кремле в ответ заметил, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.