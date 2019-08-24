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В Биаррице стартовал саммит G7

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Во французском Биаррице официально открылся саммит «большой семерки». Лидеров стран-участниц встречал президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит.

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Первым на саммит прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, затем премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который несмотря на скорый уход в отставку все еще представляет свою страну.

Также вскоре прибыли президент США Дональд Трамп с первой леди Меланьей, премьер Британии Борис Джонсон, а также премьеры Японии и Канады Синдзо Абэ и Джастин Трюдо, пишет «РИА Новости».

Одной из последних на саммит приехала канцлер Германии Ангела Меркель, которая перед его началом прогулялась по пляжу в Биаррице.

Согласно программе, у лидеров G7 запланирован совместный ужин. До официального начала саммита Макрон успел встретиться с Трампом и Меркель.

На повестке обсуждения у лидеров «семерки» темы отношений с Россией, Сирия, Украина, Иран и обстановка на Ближнем Востоке. Кроме того, внимание уделят лесным пожарам в Амазонии.

23 августа стало известно, что на саммите G7 обсудят возможное возвращение России и расширение формата до «большой восьмерки». В Москве отметили, что РФ не стремится к работе в таком формате.

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