Прямой эфир

Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7

0
Фото: REUTERS/Ludovic Marin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком. Об этом в субботу, 24 августа, сообщило ТАСС.

Форт четырех морей: Путин и Макрон сошлись по «нормандскому формату»
Российский президент обсудил с французским лидером наиболее острые международные проблемы

В начале встречи французский лидер заявил о направлении усилий участников G7 на координацию действий по ряду вопросов. Он также отметил, что в ближайшие дни на саммите обсудят вопросы безопасности и экономики.

Макрон выразил надежду, что при содействии стран-участниц «удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста» в этих государствах. Также президент Франции заявил о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, вызвав легкое недовольство на лице Трампа.

Накануне СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7. Глава Белого дома не был уверен, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением».

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. Как сообщалось 20 августа, на этом мероприятии Трамп должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и сам президент США написал в Twitter, что с нетерпением ждет этой встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Макрон назвал задачи «большой семерки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019