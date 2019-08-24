Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком. Об этом в субботу, 24 августа, сообщило ТАСС.

В начале встречи французский лидер заявил о направлении усилий участников G7 на координацию действий по ряду вопросов. Он также отметил, что в ближайшие дни на саммите обсудят вопросы безопасности и экономики.

Макрон выразил надежду, что при содействии стран-участниц «удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста» в этих государствах. Также президент Франции заявил о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, вызвав легкое недовольство на лице Трампа.

Накануне СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7. Глава Белого дома не был уверен, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением».

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. Как сообщалось 20 августа, на этом мероприятии Трамп должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и сам президент США написал в Twitter, что с нетерпением ждет этой встречи.