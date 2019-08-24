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Макрон назвал задачи «большой семерки»

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Фото: REUTERS/Michel Spingler
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Задачи «большой семерки» (G7) — обеспечение международного мира и содействие в преодолении кризисов. Об этом в субботу в обращении к нации заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед открытием саммита в Биаррице.

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Среди кризисов французский лидер перечислил ситуации в Иране, Сирийской Арабской Республике, Ливии и Украине, передает 24 августа ТАСС.

Также Макрон уверен в необходимости деэскалации торговых войн, которые, по его мнению, наносят ущерб всем. «Я хочу убедить партнеров в необходимости деэскалации торговых споров», — отметил он.

Накануне стало известно, что президент Франции предложит странам «большой семерки» заключить на саммите в Биаррице соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин и призовет обсудить пожары в Амазонии.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.

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