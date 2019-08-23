Макрон предложит странам G7 заключить пакт о правах женщин

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить странам «большой семерки» заключить на саммите в Биарицце соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин. Об этом он заявил в пятницу, сообщает 23 августа ТАСС.

В ходе встречи с представителями Консультативного совета G7 по равенству между женщинами и мужчинами он отметил, что правительство Франции примет меры для усиления экономической самостоятельности женщин. По словам Макрона, речь идет об изменении законов.

«До сих пор есть сферы, в которых Франция находится ниже существующих мировых стандартов. Есть проблемы, по которым надлежит еще улучшить ситуацию», — признал Макрон. Зарплаты женщин во Франции во многих сферах деятельности на 20–25% ниже, чем у мужчин, отмечали правозащитники.

Макрон добавил, что в рамках соглашения страны G7 и ее партнеры, например из Африки, могут взять обязательства ликвидировать проявления дискриминации в отношении женщин.

Накануне президент Франции выразил обеспокоенность в связи с лесными пожарами в Амазонии и призвал «большую семерку» обсудить проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.