Глава Евросовета призвал к отказу от торговых войн внутри G7

Глава Евросовета Дональд Туск призвал участников саммита G7 к отказу от торговых войн между собой. Об этом 24 августа сообщает ТАСС.

«Торговые войны между участниками G7 приведут к еще большему снижению доверия между ними, при том, что оно и так не на высоком уровне», — отметил Туск на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице.

В этот же день на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. Он также рассказал о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Ранее стало известно, что американский лидер в ответ на меры Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США, решил повысить пошлины на китайские товары и призвал американские компании уходить из КНР.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.