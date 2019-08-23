Трамп призвал американские компании уходить из КНР

Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в пятницу, 23 августа.

Кроме того, глава государства намерен объявить об ответных мерах на действия китайских властей, которые анонсировали дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары.

«Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая на протяжении многих лет. Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться», — отметил Трамп.

По его словам, Соединенным Штатам «не нужен Китай», поскольку стране «намного лучше без него».

Ранее 23 августа стало известно, что Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд.

Всего в списке товаров 5078 наименований. Данный шаг китайских властей — ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд, который также вступит в силу 1 сентября и 15 декабря.

Также Пекин снова введет доппошлины в размере 25% и 5% на американские автомобили и комплектующие, говорится на сайте Минфина Китая.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.