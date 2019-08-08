Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии

США и Китай обменялись новыми залпами в расширяющейся торговой войне. Администрация президента Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на китайскую продукцию. В ответ Пекин обрушил курс юаня и приостановил закупки американской сельскохозяйственной продукции. Вечером 5 августа минфин США официально объявил Китай «валютным манипулятором», что привело к обвалу фондовых рынков по обе стороны Тихого океана и новому росту напряженности. По сути, июньские договоренности о перемирии оказались сорваны и конфликт разгорелся с новой силой.

Волна страха

2 августа президент США Дональд Трамп, не удовлетворенный очередным раундом американо-китайских переговоров, анонсировал введение дополнительных пошлин на импорт из Китая на общую сумму в $300 млрд. С учетом того что примерно $250 млрд импорта уже обложены пошлинами (пока на 10%, но с сентября ставка вырастет до 25%), тарифы будут действовать в отношении всех без исключения поставок в США из Китая.

Вскоре курс юаня рухнул почти на 2%, до минимума с кризиса 2008 года. В определенный момент курс достиг 7,05 юаня за доллар. До сих пор до конца неясно, было ли это падение естественным, вызванным беспокойством инвесторов о будущем китайских активов в связи с усилением торговой войны, или же Народный банк Китая немного помог своей валюте так резко просесть. Похоже, американцам всё равно: они уже объявили КНР манипулятором валютным курсом и потребовали от МВФ разобраться в ситуации. Впрочем, Пекин ответил и открыто — приостановлением закупок продовольствия в США (одна из главных статей китайского импорта из Америки).

Всего этого оказалось достаточно, чтобы разжечь противостояние между странами с новой силой. Первой жертвой оказался рынок акций: с утра 5 августа котировки в Европе, Азии и Америке обрушились на 2–3%. Падение американских фондовых индексов оказалось самым масштабным с мая, а «индекс страха» Уолл-Стрит VIX, являющийся показателем волатильности, впервые за несколько месяцев поднялся выше 21 пункта. В Восточной Азии усредненный индекс местных рынков за вычетом Японии опустился сразу на 2,5%.

Э-1 Падение фондовых индексов после введения Дональдом Трампом новых пошлин на китайскую продукцию, Нью-Йоркская фондовая биржа, 5 августа 2019 года Фото: ТАСС/Zuma

В свою очередь, котировки государственных облигаций поползли вверх, и, соответственно, их процентные ставки снизились. Так, 10-летние обязательства США на этой неделе давали доходность в 1,74%. Иена, куда деньги инвесторов часто уходят в кризисных ситуациях, начала укрепляться даже против доллара, не говоря уж о других валютах.

Хотя чуть позже Народный банк Китая предпринял некоторые меры для успокоения рынка, остановить падение индексов удалось лишь временно. Беспокойство инвесторов вполне понятно: нынешняя эскалация торгово-валютной войны является, пожалуй, самой острой как минимум с начала года. Только один факт, говорящий о серьезности положения: все предыдущие пошлины вводились США против тех китайских товаров, которые могут быть с легкостью замещены продукцией производства других стран.

Новые тарифы будут применяться в основном к тем китайским товарам народного потребления, альтернативы которым фактически нет. Не говоря уж про то, что меры начнут действовать в сентябре, когда в США начинается пик поставок из Восточной Азии. В итоге получается, что сейчас американская администрация не останавливается даже перед действиями, которые могут нанести прямой ущерб национальной экономике и потребителям.

«В конце концов вы сгорите»

В нынешних обстоятельствах эскалация выглядит намного опаснее, чем еще год назад, когда торговая война только-только начиналась. Прежде всего потому, что конъюнктура изменилась: прошлый год был одним из лучших в новейшей экономической истории, чего о нынешнем сказать никак нельзя. В какой степени на это повлияла развернувшаяся торговая война, судить трудно, но по крайней мере, часть экономистов считает, что определенное влияние тут есть, и дальше оно будет только возрастать.

Так, по мнению бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, риск рецессии в США сейчас намного выше, чем он был еще два месяца назад. «Вы можете играть с огнем, и ничего не случится, — заявил Саммерс в интервью Bloomberg. — Но если переусердствуете, в конце концов вы сгорите». Действительно, экономический рост в США во II квартале упал до 2,1% в годовом исчислении — на процентный пункт меньше, чем в предыдущие три месяца. Другие показатели, в частности безработица, пока выглядят неплохо, но следует заметить, что большая часть из них — запаздывающие индикаторы, проявляющие себя уже после изменения общей картины.

Э-3 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zhang Xinjun

К этому следует добавить, что США ощущают себя в сильной позиции по отношению к другим игрокам мирового рынка, в связи с чем и позволяют себе настолько агрессивное протекционистское поведение. Администрация США считает, что более слабые игроки вынуждены будут «моргнуть первыми» и поддаться на давление Вашингтона.

Пока можно обратить внимание на то, что, ощущая дыхание нового кризиса, центральные банки разных стран агрессивно снижают свои ставки рефинансирования. К примеру, 7 августа ЦБ Новой Зеландии удивил весь мир, снизив ставку на 50 базовых пунктов (0,5 процентного пункта), вдвое больше обычного шага при изменении ставок. На смягчение пошли также Таиланд и Индия.

В ключевой экономике Евросоюза, Германии, свежие данные подтвердили и без того мрачную макроэкономическую картину. Уровень промпроизводства в июне упал на 1,5%, а по отношению к тому же месяцу предыдущего года спад составил 5,4%. По сути, речь идет о том, что с высокой вероятностью уже по итогам текущего квартала в Германии будет зарегистрирована рецессия. Следует заметить, что промпроизводство — показатель, идущий с некоторым опережением по отношению к остальной экономике, и основной удар будет ощущаться попозже.

Всё это происходит на фоне пока еще слабых эффектов от начала торговой войны между двумя главными экономиками мира. Что будет после нового, более агрессивного обмена ударами, можно только гадать. По одному из сценариев, описанному Bloomberg, непосредственный эффект от новых пошлин США для Китая будет сравнительно невелик, но неопределенность, которую создаст конфликт, повлияет на инвестиции и состояние рынка труда, что в итоге и обрушит мировую экономику в рецессию. Другой прогноз, сделанный Morgan Stanley, допускает дополнительное обострение конфликта. Согласно этому сценарию, США в течение 4–6 месяцев введут 25-процентные пошлины на все поставки из Китая, на что последний будет вынужден как-то ответить. Одновременно в мире усилятся и другие горячие точки: обострение может произойти по линии Япония – Южная Корея и Великобритания–ЕС.

Прогноз о введении 25-процентных тарифов может оказаться гораздо ближе к реальности, чем кажется на первый взгляд. Это вытекает из тезисов экономиста Майкла Петтиса, который давно специализируется на Китае. В интервью FT Alphaville он поясняет, что Китай может легко купировать последствия введения пошлин через обесценивание юаня. Согласно его подсчетам, пошлины размером в 10% и девальвация китайской валюты на 1,5% взаимно отменяют друг друга. То есть по факту Народный банк Китая, опустив свою денежную единицу ниже отметки в 7 юаней за доллар, уже успешно поборол все последствия введения тарифов Трампа.

Э-2 Народный банк Китая Фото: ТАСС/Zuma/Chen Haitong

Однако, добавляет Петтис, не всё так просто. Девальвация юаня будет бить не только по США, но и по всем торговым партнерам Китая. Опять же в этой игре пострадают в первую очередь европейские державы, которые и сейчас чувствуют себя не лучшим образом. Кроме того, снижение курса юаня приводит к перераспределению средств от китайских потребителей к крупным экспортерам, а это полная противоположность того курса, которым идет КНР в последние годы, развивая внутреннее потребление.

В сложившихся обстоятельствах, однако, Китай может оказаться без возможности выбора: девальвация будет меньшим из зол, но она же спровоцирует новые контрмеры США, которые будут выражаться в усилении тарифного давления. В итоге сильнее всего пострадают даже не главные соперники в мировой экономике, а третьи страны.