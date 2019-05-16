Око за око: торговое противостояние США и Китая расшатало мировые рынки

Торговая война между США и Китаем разгорается всё сильнее. Несмотря на оптимистичные заявления американской делегации после очередного раунда переговоров, по факту они провалились . Теперь две крупнейшие экономики мира могут уже с июня обложить друг друга пошлинами, которые коснутся товаров на общую сумму $360 млрд. Фондовые рынки по всему миру рухнули вместе с надеждами разрешить крупнейший экономический конфликт нашего времени мирно. Подробности — в материале «Известий».

Могут быть или не быть

Майский раунд американо-китайских торговых переговоров представлялся судьбоносным. Многомесячный клинч, начавшийся еще в прошлом году, должен был чем-то завершиться. Аналитики были в основном настроены скептически, во многом потому, что по вопросу Китая президент Дональд Трамп и представители Демократической партии в конгрессе проявляют единодушие — и это чуть ли не единственная проблема, где они сходятся во мнениях . К примеру, лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что «Китай можно победить только силой».

При такой согласованной позиции, казалось бы, непримиримых противников в американской элите можно рассчитывать только на усиление конфронтации . В то же время существовала надежда, что стороны всё-таки отыщут какой-то компромисс, ведь эскалация торговой войны может нанести слишком сильный ущерб обоим участникам.

сша_китай Вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин на встрече в Пекине. 1 мая 2019 года Фото: REUTERS/Andy Wong

В пятницу, 10 мая, министр финансов США Стивен Мнучин подогрел этот оптимизм, сказав, что стороны провели «конструктивные переговоры». Китайский вице-премьер Лю Хэ согласился с ним, что дискуссия шла «весьма хорошо». Об ее итоговых результатах этого не скажешь, поскольку уже спустя несколько часов Трамп выразился в Twitter в характерной для себя манере.

«У нас очень крепкие отношения с председателем Си (Цзиньпином. — Прим. ред.), — написал он. — И переговоры продолжатся в будущем. А пока что Соединенные Штаты вводят пошлины против Китая, которые могут быть, а могут и не быть отменены, в зависимости от того, что произойдет на будущих переговорах!»

Позднее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер расшифровал послание Трампа. По его словам, президент велел повысить тарифы на группу китайских товаров (на сумму $200 млрд), на которые уже действуют пошлины в 10%. Они будут увеличены до 25%. И более того, готовятся пошлины на другие поставляемые из Китая товары, стоимость которых выражается в $300 млрд в год. Таким образом, тарифы коснутся практически всего китайского экспорта в США, составляющего сейчас $539 млрд .

Удар дракона

Когда именно будут введены новые ограничения, неясно. Как минимум до конца июня изменения торговой политики США ожидать не стоит. Между тем Китай уже ответил. 13 мая, выдержав в выходные паузу после американских заявлений, Пекин ввел пошлины на американскую продукцию общим объемом $60 млрд, причем здесь всё очерчено четко — правила будут действовать прямо с 1 июня.

сша_китай Девушка держит табличку с логотипом Федерации экспорта мяса США на выставке пищевых инноваций SIAL в Шанхае Фото: REUTERS/Aly Song

Ограничения коснулись почти 2500 видов товаров. В них входят сжиженный природный газ, химическая продукция, светодиоды, а также разнообразные продукты питания. На все эти изделия и сырье пошлины будут повышены до 25%.

Обе стороны обвиняют в срыве переговоров друг друга . Американцы, по данным The Financial Times, считают, что китайская делегация не предложила ничего заслуживающего внимания по ключевым вопросам переговоров. В свою очередь, в Пекине заявляют, что Америка без видимой причины стала менять свои стартовые условия прямо в ходе дискуссии, что было воспринято как грубое нарушение переговорной этики. У китайцев сложилось ощущение, что США вообще не хотят договариваться.

Круги на воде

Как бы то ни было, но провал переговоров сотряс мировые рынки. В США случилась массовая распродажа : индекс Dow Jones обвалился более чем на 600 пунктов (2,4%). Последний раз такая жесткая посадка случалась в январе. Технологичный Nasdaq пострадал еще сильнее: падение на 3,4% с самого начала торгов 13 мая объясняется тем, что компании, чьи котировки входят в индекс (к примеру, Apple, который потерял чуть ли не больше всех), сильнее всего завязаны на сотрудничество с Китаем. Чуть позже на китайскую инициативу откликнулись и азиатские рынки: гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,5%, а затем к четырехмесячным минимумам опустились основные показатели главных бирж Японии и Южной Кореи. Пострадала и Австралия — ключевой поставщик сырья в КНР.

сша_китай Фондовые рынки нестабильны в связи с усилением торговой напряженности между США и Китаем Фото: Global Look Press/Xinhua

Обвал рынков стал одной из причин, по которым в конце прошлого года Дональд Трамп смягчил риторику и объявил о перемирии в торговой войне. Для США этот вопрос может быть болезненным: в акциях размещены средства миллионов американцев, как напрямую, так и через пенсионные и прочие фонды. Падение ключевых индексов на сотни пунктов означает убытки в сотни миллиардов долларов. Про проблемы у конкретных компаний и говорить нечего.

Однако сейчас ситуация иная. Зимнее падение на биржах завершилось, экономика США уверенно растет, о чем свидетельствуют практически все показатели. Частично это может подтверждать убежденность нынешней американской администрации в том, что она всё делает правильно и от торговой войны не будет ничего плохого, кроме хорошего. Кроме того, крайне жесткая позиция демократов, фактически полностью созвучная с тем, о чем говорит Трамп и представители его администрации, дает Белому дому карт-бланш на весьма агрессивные действия.

В тени выборов

Политика же, а именно уже начавшаяся подготовка к избирательной кампании – 2020 вынуждает Трампа вводить новые ограничения и применять жесткую риторику, которая явно не помогает замирению. Переговорщики от США показывают Китай в качестве агрессора, который нарушает правила международной торговли. Ничего нового: точно таким же образом КНР рисовали и правительства Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Соответственно, Вашингтон выглядит защищающейся при помощи тарифов стороной.

Часть же избирателей, в частности многие «синие воротнички», вообще не видят проблемы в ликвидации режима свободной торговли, так как он уже многие десятилетия ликвидирует их рабочие места . Трамп шел на выборы с обещанием прекратить такую практику и сейчас действует в соответствии со сделанными им еще в 2016 году предвыборными заявлениями.

сша_китай Флаги для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2020 году на фабрике в Китае Фото: REUTERS/Andy Wong

На самом деле Китай настроен вполне мирно, поскольку статус-кво до начала торговой войны его более чем устраивал. В свою очередь, потеря в росте ВВП на 0,5–1% в год, которая грозит в случае эскалации конфликта, для Пекина будет весьма болезненной. И сейчас китайская делегация всё еще может пойти на многие уступки. Вопрос состоит лишь в том, нужно ли это американцам?

Наиболее сильно от взаимных ограничений могут пострадать американские фермеры . На сегодняшний день в Вашингтоне уже пообещали субсидии на $12 млрд для национального сельского хозяйства в качестве компенсации за последствия торговой войны. Трамп может дать и больше: его администрацию растущие дефициты нисколько не волнуют (как это уже показала история со снижением налогов), а демократы, как уже было сказано, по данному вопросу полностью поддерживают Белый дом — так что последнему не составит труда выписать чек хоть на $50 млрд. В любом случае, от торговой войны что-то потеряют все ее участники, но в краткосрочной перспективе Китай теряет больше.

Игра без правил

Что может сделать Китай в ситуации, которая изначально складывается не в его пользу? Одним из методов воздействия, «ядерная опция» , как пишет CNBC, — это выброс на рынок американских долговых обязательств. Их Китай накопил на $1,13 трлн, что составляет около 20% от всех облигаций США, реализованных за рубежом. Падение доллара и повышение ставки по американскому долгу может стать неприятным сюрпризом для правительства США , которому каждый год нужно занимать всё больше и больше. Пока это не составляет проблем из-за крайне низких ставок по облигациям, но что будет, если они повысятся?

сша_китай Часы национального долга США в Нью-Йорке по состоянию на 11 января 2019 года Фото: Getty Images/Bloomberg

С другой стороны, непонятно, куда Китай будет вкладывать освободившиеся сотни миллиардов долларов , если Пекин, скажем, продаст половину своих запасов. На данный момент активов, куда можно махом вложить такие огромные деньги, не так уж и много . Это существенно ограничивает свободу действий КНР. Т ем не менее использовать продажу облигаций как угрозу Китай может вполне, и это только усиливает неопределенность вокруг будущего развития торгового конфликта .