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Око за око: торговое противостояние США и Китая расшатало мировые рынки

Крупнейшие державы предпочитают игру без правил
Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Око за око: торговое противостояние США и Китая расшатало мировые рынки
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2019-05-15 13:58:37
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Торговая война между США и Китаем разгорается всё сильнее. Несмотря на оптимистичные заявления американской делегации после очередного раунда переговоров, по факту они провалились. Теперь две крупнейшие экономики мира могут уже с июня обложить друг друга пошлинами, которые коснутся товаров на общую сумму $360 млрд. Фондовые рынки по всему миру рухнули вместе с надеждами разрешить крупнейший экономический конфликт нашего времени мирно. Подробности — в материале «Известий».

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Могут быть или не быть

Майский раунд американо-китайских торговых переговоров представлялся судьбоносным. Многомесячный клинч, начавшийся еще в прошлом году, должен был чем-то завершиться. Аналитики были в основном настроены скептически, во многом потому, что по вопросу Китая президент Дональд Трамп и представители Демократической партии в конгрессе проявляют единодушие — и это чуть ли не единственная проблема, где они сходятся во мнениях. К примеру, лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что «Китай можно победить только силой».

При такой согласованной позиции, казалось бы, непримиримых противников в американской элите можно рассчитывать только на усиление конфронтации. В то же время существовала надежда, что стороны всё-таки отыщут какой-то компромисс, ведь эскалация торговой войны может нанести слишком сильный ущерб обоим участникам.

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Вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин на встрече в Пекине 

Вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин на встрече в Пекине. 1 мая 2019 года

Фото: REUTERS/Andy Wong

В пятницу, 10 мая, министр финансов США Стивен Мнучин подогрел этот оптимизм, сказав, что стороны провели «конструктивные переговоры». Китайский вице-премьер Лю Хэ согласился с ним, что дискуссия шла «весьма хорошо». Об ее итоговых результатах этого не скажешь, поскольку уже спустя несколько часов Трамп выразился в Twitter в характерной для себя манере.

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«У нас очень крепкие отношения с председателем Си (Цзиньпином. — Прим. ред.), — написал он. — И переговоры продолжатся в будущем. А пока что Соединенные Штаты вводят пошлины против Китая, которые могут быть, а могут и не быть отменены, в зависимости от того, что произойдет на будущих переговорах!»

Позднее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер расшифровал послание Трампа. По его словам, президент велел повысить тарифы на группу китайских товаров (на сумму $200 млрд), на которые уже действуют пошлины в 10%. Они будут увеличены до 25%. И более того, готовятся пошлины на другие поставляемые из Китая товары, стоимость которых выражается в $300 млрд в год. Таким образом, тарифы коснутся практически всего китайского экспорта в США, составляющего сейчас $539 млрд.

Удар дракона

Когда именно будут введены новые ограничения, неясно. Как минимум до конца июня изменения торговой политики США ожидать не стоит. Между тем Китай уже ответил. 13 мая, выдержав в выходные паузу после американских заявлений, Пекин ввел пошлины на американскую продукцию общим объемом $60 млрд, причем здесь всё очерчено четко — правила будут действовать прямо с 1 июня.

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Девушка держит табличку с логотипом Федерации экспорта мяса США на выставке пищевых инноваций SIAL в Шанхае

Девушка держит табличку с логотипом Федерации экспорта мяса США на выставке пищевых инноваций SIAL в Шанхае

Фото: REUTERS/Aly Song

Ограничения коснулись почти 2500 видов товаров. В них входят сжиженный природный газ, химическая продукция, светодиоды, а также разнообразные продукты питания. На все эти изделия и сырье пошлины будут повышены до 25%.

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Обе стороны обвиняют в срыве переговоров друг друга. Американцы, по данным The Financial Times, считают, что китайская делегация не предложила ничего заслуживающего внимания по ключевым вопросам переговоров. В свою очередь, в Пекине заявляют, что Америка без видимой причины стала менять свои стартовые условия прямо в ходе дискуссии, что было воспринято как грубое нарушение переговорной этики. У китайцев сложилось ощущение, что США вообще не хотят договариваться.

Круги на воде

Как бы то ни было, но провал переговоров сотряс мировые рынки. В США случилась массовая распродажа: индекс Dow Jones обвалился более чем на 600 пунктов (2,4%). Последний раз такая жесткая посадка случалась в январе. Технологичный Nasdaq пострадал еще сильнее: падение на 3,4% с самого начала торгов 13 мая объясняется тем, что компании, чьи котировки входят в индекс (к примеру, Apple, который потерял чуть ли не больше всех), сильнее всего завязаны на сотрудничество с Китаем. Чуть позже на китайскую инициативу откликнулись и азиатские рынки: гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,5%, а затем к четырехмесячным минимумам опустились основные показатели главных бирж Японии и Южной Кореи. Пострадала и Австралия — ключевой поставщик сырья в КНР.

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Фондовые рынки нестабильны в связи с усилением торговой напряженности между США и Китаем

Фондовые рынки нестабильны в связи с усилением торговой напряженности между США и Китаем

Фото: Global Look Press/Xinhua

Обвал рынков стал одной из причин, по которым в конце прошлого года Дональд Трамп смягчил риторику и объявил о перемирии в торговой войне. Для США этот вопрос может быть болезненным: в акциях размещены средства миллионов американцев, как напрямую, так и через пенсионные и прочие фонды. Падение ключевых индексов на сотни пунктов означает убытки в сотни миллиардов долларов. Про проблемы у конкретных компаний и говорить нечего.

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Однако сейчас ситуация иная. Зимнее падение на биржах завершилось, экономика США уверенно растет, о чем свидетельствуют практически все показатели. Частично это может подтверждать убежденность нынешней американской администрации в том, что она всё делает правильно и от торговой войны не будет ничего плохого, кроме хорошего. Кроме того, крайне жесткая позиция демократов, фактически полностью созвучная с тем, о чем говорит Трамп и представители его администрации, дает Белому дому карт-бланш на весьма агрессивные действия.

В тени выборов

Политика же, а именно уже начавшаяся подготовка к избирательной кампании – 2020 вынуждает Трампа вводить новые ограничения и применять жесткую риторику, которая явно не помогает замирению. Переговорщики от США показывают Китай в качестве агрессора, который нарушает правила международной торговли. Ничего нового: точно таким же образом КНР рисовали и правительства Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Соответственно, Вашингтон выглядит защищающейся при помощи тарифов стороной.

Часть же избирателей, в частности многие «синие воротнички», вообще не видят проблемы в ликвидации режима свободной торговли, так как он уже многие десятилетия ликвидирует их рабочие места. Трамп шел на выборы с обещанием прекратить такую практику и сейчас действует в соответствии со сделанными им еще в 2016 году предвыборными заявлениями.

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Флаги для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2020 году на фабрике в Китае

Флаги для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2020 году на фабрике в Китае

Фото: REUTERS/Andy Wong

На самом деле Китай настроен вполне мирно, поскольку статус-кво до начала торговой войны его более чем устраивал. В свою очередь, потеря в росте ВВП на 0,5–1% в год, которая грозит в случае эскалации конфликта, для Пекина будет весьма болезненной. И сейчас китайская делегация всё еще может пойти на многие уступки. Вопрос состоит лишь в том, нужно ли это американцам?

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Наиболее сильно от взаимных ограничений могут пострадать американские фермеры. На сегодняшний день в Вашингтоне уже пообещали субсидии на $12 млрд для национального сельского хозяйства в качестве компенсации за последствия торговой войны. Трамп может дать и больше: его администрацию растущие дефициты нисколько не волнуют (как это уже показала история со снижением налогов), а демократы, как уже было сказано, по данному вопросу полностью поддерживают Белый дом — так что последнему не составит труда выписать чек хоть на $50 млрд. В любом случае, от торговой войны что-то потеряют все ее участники, но в краткосрочной перспективе Китай теряет больше.

Игра без правил

Что может сделать Китай в ситуации, которая изначально складывается не в его пользу? Одним из методов воздействия, «ядерная опция», как пишет CNBC, — это выброс на рынок американских долговых обязательств. Их Китай накопил на $1,13 трлн, что составляет около 20% от всех облигаций США, реализованных за рубежом. Падение доллара и повышение ставки по американскому долгу может стать неприятным сюрпризом для правительства США, которому каждый год нужно занимать всё больше и больше. Пока это не составляет проблем из-за крайне низких ставок по облигациям, но что будет, если они повысятся?

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Часы национального долга США в Нью-Йорке по состоянию на 11 января 2019 года

Часы национального долга США в Нью-Йорке по состоянию на 11 января 2019 года

Фото: Getty Images/Bloomberg
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С другой стороны, непонятно, куда Китай будет вкладывать освободившиеся сотни миллиардов долларов, если Пекин, скажем, продаст половину своих запасов. На данный момент активов, куда можно махом вложить такие огромные деньги, не так уж и много. Это существенно ограничивает свободу действий КНР. Тем не менее использовать продажу облигаций как угрозу Китай может вполне, и это только усиливает неопределенность вокруг будущего развития торгового конфликта.

Самое главное, что Китай и в первую очередь США в данный момент наглядно показывают, что правила в мировой торговле существуют для того, чтобы их нарушать ради собственной выгоды, а то и по политическим причинам. Не то чтобы это было новостью, но участие двух крупнейших держав в таком противостоянии дает ясный сигнал всем прочим, что поступать таким образом можно и нужно при любой удобной возможности. Если подобный подход восторжествует, то на перспективы глобализации нельзя будет поставить ни доллара.

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