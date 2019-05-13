Трамп призвал КНР не мстить США за увеличение торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от увеличения пошлин на американские товары. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 13 мая.

По мнению Трампа, меры, которые Пекин планирует принять в связи с повышением тарифов на китайские товары, поступающие в США, только навредят экономике КНР.

«Многие компании отвернутся от Китая в сторону Вьетнама и других азиатских стран. В Китае не останется никого, с кем можно сотрудничать. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что Китай в течение долгих лет получал выгоду в ущерб США, и если теперь он начнет «мстить» Вашингтону, ему станет только хуже.

С 10 мая США увеличили размер пошлин на китайские товары с 10 до 25%. 13 мая Пекин заявил о введении ответных мер в отношении товаров, поставляемых в страну из США. Поднять пошлины Пекин планирует с 1 июня.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта.