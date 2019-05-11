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Трамп поручил ввести пошлины для Китая на $300 млрд

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.

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Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт из Китая».

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения.

Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта. Переговоры с Пекином шли успешно, и Трамп выражал готовность продлить соглашение.

Однако 10 мая глава Белого дома неожиданно увеличил пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10% до 25%. Эта новость неприятно удивила Пекин, который заявил, что примет ответные меры.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

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